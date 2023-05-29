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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США спустя 370 лет реабилитировали казненных за колдовство людей

На этом настояли дальние родственники «ведьм» и «ведьмаков».

Как передает NBC, власти Коннектикута оправдали 12 людей, которые были осуждены в XVII веке за колдовство. Решение принято после почти двадцатилетних дебатов.

Это стало кульминацией многолетних усилий группы под названием CT Witch Trial Exoneration Project, состоящей из любителей истории и потомков тех самых «колдунов». Сенат штата поддержал их резолюцию 121 голосом против 30.

«Неправильно диктовать, что правильно, а что нет в отношении периодов прошлого, о которых мы ничего не знаем. Я хочу, чтобы мы сосредоточились на том, куда мы идем — а именно на более ярком и лучшем будущем», — объяснил свою позицию сенатор Роб Сэмпсон, проголосовавший против реабилитации казненных.

Недавно в США помиловали последнюю «салемскую ведьму». Справедливость восторжествовала 300 лет спустя.

Олеся Маевская

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