Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
Спецоперация на Украине
03:50 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник “Кондор-ФКА” будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, «независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов».

Согласно данным профильных космических порталов, «Кондор-ФКА» получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение — COSMOS-2569.

Как сообщили ранее РИА Новости в Росэлектронике, на спутник установлен разработанный концерном «Вега» радиолокатор, который способен получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета «Кондора».

Разработчики подчеркнули, что «Кондор-ФКА» способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до одного метра.

Спутники серии «Кондор» разработаны в НПО машиностроения. В 2013 и 2014 годах состоялись запуски двух таких аппаратов предыдущего поколения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Угроза на востоке'. США взяли Россию в клещи
'Лишены главного козыря'. Почему ВСУ не начинают контрнаступление
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космосРоскосмос