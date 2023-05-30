Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник “Кондор-ФКА” будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, «независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов».
Согласно данным профильных космических порталов, «Кондор-ФКА» получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение — COSMOS-2569.
Как сообщили ранее РИА Новости в Росэлектронике, на спутник установлен разработанный концерном «Вега» радиолокатор, который способен получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета «Кондора».
Разработчики подчеркнули, что «Кондор-ФКА» способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до одного метра.
Спутники серии «Кондор» разработаны в НПО машиностроения. В 2013 и 2014 годах состоялись запуски двух таких аппаратов предыдущего поколения.