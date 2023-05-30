13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителям дома в Британии пришлось уничтожить граффити Бэнкси
Оно доставляло слишком много хлопот.
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В августе 2021 года Бэнкси украсил одно из зданий в Лоустофте в Великобритании своей работой — чайкой, которая охотится на содержимое стоящего рядом мусорного контейнера. Гарри и Гокеан Куттс, домовладельцы, узнали об этом от своих арендаторов и поначалу не обратили на это внимание.
Как сообщает Artnet News, работа в разы увеличила стоимость имущества, но принесла немало хлопот. Городской совет Лоустофта, стремясь защитить новую туристическую достопримечательность, решил издать приказ о сохранении работ.
Таким образом чете Куттс пришлось самостоятельно поддерживать состояние граффити. К слову, ежегодные расходы на это составили 40 тысяч фунтов стерлингов (более 4 миллионов рублей).
Любители искусства выстраивались в очередь, чтобы увидеть чайку. Однажды ночью кто-то попытался отколоть и продать часть фрески, из-за чего пришлось нанять охранника, который следил бы за сохранностью работы и не допускал вандалов.
Городской совет Лоустофта не прокомментировал свою ответственность по уходу за произведением искусства. В итоге домовладельцы арендовали кран и потратили 250 тысяч фунтов (около 25 миллионов рублей), чтобы перенести стену с картиной, которую планируют продать.
Недавно лондонский художник переехал в мусорный бак. Это знак протеста против высоких цен на аренду жилья.
Олеся Маевская