17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские историки нашли текст средневековой стендап-комедии
Однако личность истинного автора шуток выяснить не удалось.
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Ученые из Кембриджского университета нашли в рукописи XV века текст средневекового стендапа. Комедийная проза высмеивает королей, священников, крестьян и побуждает публику налечь на алкоголь. Исследование ученых было опубликовано в журнале The Review of English Studies.
Рукопись принадлежит священнослужителю Ричарду Хигу — учителю детей дворянской семьи. Ученые полагают, что преподаватель записал шутки во время выступления бродячего менестреля, который выступал на границе Дербишира и Ноттингемшира примерно в 1480 году.
Во время повторного изучения старых рукописей ученые нашли юмористическую приписку, не характерную для текстов тех времен. В ней говорилось: «Подписано мной, Ричардом Хигом, потому что я был на пиру, но остался трезв».
Менестрельский текст обнаружили в Национальной библиотеке Шотландии. Там уже находилось несколько рукописей Хига, но именно эта долгое время оставалась без внимания.
«Перед нами предстал настоящий средневековый стендап-артист, создающий действительно оригинальный, ироничный материал. Получить представление о ком-то подобном из того времени невероятно редкое и захватывающее событие», — заявил доктор Джеймс Уэйд, изучивший тексты.
Недавно житель США случайно обнаружил на распродаже средневековую рукопись. Возраст артефакта составляет более 700 лет.
Олеся Маевская