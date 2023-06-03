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22:25 (мск), источник: Известия

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя, о чем стало известно 3 июня.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата 2 июня, икона будет находиться в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. После ее отправят на реставрацию.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. После этого икона должна будет вернуться на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

Святая «Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

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