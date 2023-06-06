17:40 (мск), источник: РБК Life
В ЮАР обнаружили древнейшее в мире захоронение предков современных людей
Останки гоминидов Homo Naledi могут совершить революцию в науке.
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Палеонтологи объявили, что в ЮАР найдено старейшее захоронение в мире с останками дальних предков современных людей — представителей вида Homo Naledi. Исследователи под руководством палеоантрополога Ли Роджера Бергера обнаружили окаменелости еще несколько лет назад, однако только сейчас пришли к выводу о том, что захоронение может быть древнейшим на планете. Об этом сообщает Science Alert.
Кости были найдены на глубине около 30 м в системе пещер под названием «Колыбель человечества» — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенном недалеко от Йоханнесбурга.
«Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зарегистрированы в истории существования гоминидов. И это еще более древние захоронения, чем свидетельства захоронений Homo sapiens — на 100 тыс. лет», — подчеркивают ученые в своей работе.
По данным источника, открытие бросает вызов нынешним представлениям об эволюции человека. Это обусловлено в первую очередь тем, что многие современные ученые до сих пор отрицают возможность погребального ритуала у предков людей из-за небольших размеров мозга и неразвитости мыслительных операций.
Вид гоминидов Homo Naledi был впервые обнаружен командой Ли Роджера Бергера в 2013 году в Южно-Африканской Республике. Этот вид строением и телосложением напоминал современных людей, однако главным отличием был небольшой объем базальной части черепа.