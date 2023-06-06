20:35 (мск), источник: Известия
Путин поручил ввести черчение в инженерных классах школ с 2024 года
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 июня, поручил правительству ввести в школах в 2024 году черчение.
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«Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса “Черчение” на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — сказано на сайте Кремля.
Это будет сделано в целях укрепления кадрового потенциала промышленности.
Вернуть черчение в школьную программу в Государственной думе предлагали в феврале текущего года. Отмечалось, что отсутствие данного предмета существенно снижает уровень технического, пространственного и творческого мышления учащихся.