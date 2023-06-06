Ученые: неандертальцы и люди разводили огонь разными способами Это привело к эволюционному расколу между видами.
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Главные новости к вечеру 6 июня
20:35 (мск), источник: Известия

Путин поручил ввести черчение в инженерных классах школ с 2024 года

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 июня, поручил правительству ввести в школах в 2024 году черчение.

Источник: РИА "Новости"

«Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса “Черчение” на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — сказано на сайте Кремля.

Это будет сделано в целях укрепления кадрового потенциала промышленности.

Вернуть черчение в школьную программу в Государственной думе предлагали в феврале текущего года. Отмечалось, что отсутствие данного предмета существенно снижает уровень технического, пространственного и творческого мышления учащихся.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 И в деньгах счастье: число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн
В долговой путь: ЦБ отказался от идеи ограничивать срок потребкредита пятью годами
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимиробразование