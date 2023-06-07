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16:31 (мск), источник: Вокруг Света

Nature Microbiology: в организмах жителей Японии нашли набор бактерий, отвечающих за долгую жизнь

Секрет долгожительства все это время находился у нас в желудке.

Источник: Reuters

Японские долгожители не дают покоя всему миру с тех пор, как только человечество задумалось о лекарстве для бессмертия. А если именно японцы повышают среднюю продолжительность жизни по всему миру, так и источник долголетия стоит искать у них (а точнее — в их организмах). Чем и занялись исследователи из Копенгагенского университета.

Ученые изучили 176 здоровых японских долгожителей, проживших больше ста лет, и обнаружили, что всех объединяет определенная смесь бактерий и вирусов в ЖКТ. Она производит совершенно новые молекулы, которые делают их устойчивыми к патогенам. И логика исследователей проста: раз кишечник долгожителей лучше защищен от инфекций, вероятно, это одна из причин, по которой они живут дольше других.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда разработала алгоритм для картирования кишечных бактерий и бактериальных вирусов долгожителей, а потом сравнила эти показатели с результатами людей в возрасте от 18 до 60 лет. Оказалось, что у долгожителей куда более впечатляющее биологическое разнообразие и бактерий, и бактериальных вирусов.

А это, в свою очередь, говорит о более здоровом микробиоме кишечника. В частности, в исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, говорится, что долгожители продемонстрировали больший метаболический выброс микробного сероводорода, который может «поддерживать целостность слизистой оболочки и устойчивость к патобионтам».

И хотя генетическую предрасположенность людей изменить невозможно, исследователи предполагают, что они могут изменить чей-то кишечный биом, включив в него уникальную «долгожительскую» смесь. А пока нам не пересадили «биом вечности», можно приобщиться к любимым упражнениям долгожителей, которые помогают им дольше находиться в форме.

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