Врач назвала ягоду, которая является природным антибиотиком

«Земляника — прекрасный сезонный продукт, который содержит в своем составе витамин C. Ягода считается антибиотиком природного происхождения и часто используется при простуде», — отметила эксперт.
Также в землянике содержится магний и витамины группы B. «Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, он также поддерживает работу нервной системы. Витамины группы B нужны для системы кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой системы, состояния кожи, волос и ногтей», — перечисляет диетолог. Вместе с тем стоит учитывать, что землянику можно есть не всем. «В землянике есть маленькие зернышки, которые будут усугублять проблему при заболеваниях кишечника. Также ягоду не стоит употреблять тем, у кого есть аллергия на нее», — заключила врач.
Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области сообщили о старте земляничного сезона. Отмечается, что он начался прежде положенного срока. Как правило, поспевание этой ягоды приходится на конец июня — начало июля. Но на фоне устойчивой теплой погоды в 2023 году созревание земляники началось на две недели раньше.