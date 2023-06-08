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16:05 (мск), источник: РБК Life

Искусственный интеллект помог ученым найти древние геоглифы в Перу

Нейросеть обнаруживает их в 21 раз быстрее, чем люди.

Источник: Journal of Archaeological Science

Японские ученые из Университета Ямагата использовали искусственный интеллект для обнаружения четырех новых геоглифов на плато Наска в Перу. Нейросеть нашла на аэрофотоснимках четыре ранее неизвестных рисунка с очертаниями гуманоида, двуглавых змей, лам и рыб. Об этом сообщает Artnet News.

Японские ученые начали работу по исследованию геоглифов в Перу еще в 2016 году, активно используя инновационные технологии. По словам специалистов, искусственный интеллект примерно в 21 раз быстрее находит потенциальные геоглифы, чем это делает исследователь.

«Наш метод вносит вклад в археологию, создавая новую парадигму, которая сочетает в себе исследования ученых и достижения искусственного интеллекта, что приводит к еще более эффективной и результативной работе», — отметили авторы научного труда.

Изображения животных были нарисованы народом культуры Наска прямо на земле в южной части Перу. Ученые предполагают, что рисунки были сделаны примерно в 500 году до н.э. — 500 году н.э. Геоглифы были впервые обнаружены перуанским археологом Торибио Мехиа Ксесспе в 1927 году и привлекли повышенное внимание ученых в 1980-х годах. В 1993 году их признали объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, данный случай — далеко не первый эксперимент специалистов, связанный с сотрудничеством с искусственным интеллектом. Ранее ученые также доверили роботу под названием RePAIR восстановить фреску из города Помпеи, возраст которой превышает 2000 лет. Устройство умеет сканировать произведения искусства, оценивать их размер, рисунок, рельеф, форму «пазла» и устранять недостатки.

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