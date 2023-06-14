15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: шмели используют запах, чтобы найти дорогу домой
Особенно в условиях, когда визуальные знаки противоречивы.
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Из-за необходимости собирать пыльцу и нектар у шмелей сильно развито зрение и чувство обоняния. Их глаза способны пропускать УФ-излучение и улавливать большинство оттенков. Вдобавок к этому насекомые по сравнению с человеком примерно в 100 раз более чувствительны к запахам и способны учуять даже запрещенные и взрывчатые вещества, «подтвердить» беременность у женщин и обнаружить рак и диабет у пациентов на ранних стадиях болезни.
Новое исследование нейробиологов из Билефельдского университета (Германия), опубликованное в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, показывает, что шмели также используют обоняние, чтобы найти свои гнезда. Это особенно важно, поскольку ландшафт может резко измениться: например, во время сильного ветра.
Немецкие ученые сделали такой вывод, наблюдая за поведением земляного шмеля (Bombus terrestris) в лабораторных условиях. В природе этот вид гнездится в заброшенных мышиных норах, спрятанных под травой или листьями. Во время эксперимента насекомые находились внутри круглой закрытой летной арены диаметром 150 и высотой 85 сантиметров.
Первый состоял из трех черных вертикальных полос шириной 12 и длиной 85 сантиметров, расположенных на фоне белых стен арены. Второй включал три цилиндра шириной 2,5 и высотой 15 сантиметров, собранные в треугольник вокруг входного отверстия. Пол арены не давал испытуемым никакой визуальной информации, поскольку был покрыт случайным красно-белым узором.
После некоторой практики насекомые привыкли к обстановке и летели из кормовой камеры, где находились пыльца и нектар, сразу в гнездо. Обоняние тоже сыграло большую роль в этом процессе: у шмелей есть несколько ароматических желез, которые распределяют химические вещества по всему телу. Предыдущие исследования показали, что всякий раз, когда они касаются любой поверхности, например, входа в гнездо, они пассивно оставляют запаховые следы.
Исследователи зафиксировали эти метки, поместив стеклянное кольцо вокруг входа, через которое собиратели, как правило, проходили, выходя из гнезда или возвращаясь в него. Затем команда попыталась обмануть шмелей и резко изменила расположение обоих наборов визуальных ориентиров независимо друг от друга. Теперь они давали насекомым противоречивую информацию о местонахождении входа.
Настоящий вход был перекрыт и спрятан, и один из вернувшихся собирателей впоследствии не нашел его.
Однако подавляющее большинство возвращалось к кольцу. Это доказывает, что насекомые предпочитают следовать запахам, особенно когда визуальная информация противоречива. Ученые собираются провести новые тесты, чтобы выяснить, как шмелями усваиваются различные сенсорные сигналы.
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Олеся Маевская