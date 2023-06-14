18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В РЖД показали проект нового интерьера вагонов
Пассажиры будут наслаждаться им уже в 2023 году.
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В официальной группе во «ВКонтакте» Федеральная пассажирская компания представила новый интерьер существующих вагонов СВ. Представители организации подчеркивают, что речь идет о редизайне имеющегося транспорта.
Планируется использование новых износостойких материалов и вертикальная компоновка мест, которая позволит расположить полки в СВ друг над другом. Также будут добавлены «смежные» купе, объединяющие между собой два соседних отсека.
Представители РЖД отмечают, что в обновленных вагонах будет комфортно путешествовать семьям с детьми и пожилыми родственниками.
Дополнительно будут увеличены ширина спальных полок и длина поручня у лестницы на второй этаж. В купе добавят откидные сиденья, столик со встроенной раковиной, а также экраны мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента.
В купе также будут размещены индивидуальные сейфы, розетки и освещение, а также двойные шторки на окнах. Планируется, что до конца года РЖД запустит 30 вагонов СВ с новым интерьером. Проект будет представлен в цифровом формате на общехолдинговом стенде «РЖД» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.
Недавно РЖД представили виртуального помощника «Валеру». Внешний вид помощника был сгенерирован нейросетью из большого количества фотографий железнодорожников.
Олеся Маевская