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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В РЖД показали проект нового интерьера вагонов

Пассажиры будут наслаждаться им уже в 2023 году.

В официальной группе во «ВКонтакте» Федеральная пассажирская компания представила новый интерьер существующих вагонов СВ. Представители организации подчеркивают, что речь идет о редизайне имеющегося транспорта.

Планируется использование новых износостойких материалов и вертикальная компоновка мест, которая позволит расположить полки в СВ друг над другом. Также будут добавлены «смежные» купе, объединяющие между собой два соседних отсека.

Представители РЖД отмечают, что в обновленных вагонах будет комфортно путешествовать семьям с детьми и пожилыми родственниками.

Пассажиры смогут блокировать дверь со стороны своего купе и изменять пространство: трансформировать полку в диван или кровать в зависимости от времени суток.

Дополнительно будут увеличены ширина спальных полок и длина поручня у лестницы на второй этаж. В купе добавят откидные сиденья, столик со встроенной раковиной, а также экраны мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента.

В купе также будут размещены индивидуальные сейфы, розетки и освещение, а также двойные шторки на окнах. Планируется, что до конца года РЖД запустит 30 вагонов СВ с новым интерьером. Проект будет представлен в цифровом формате на общехолдинговом стенде «РЖД» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Недавно РЖД представили виртуального помощника «Валеру». Внешний вид помощника был сгенерирован нейросетью из большого количества фотографий железнодорожников.

Олеся Маевская

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