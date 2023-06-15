На ПМЭФ обсудили гибель человечества и «гонку на деревянных протезах»

На Петербургском экономическом форуме обсудили будущее на сессии «Горизонт-2040: Россия на карте мира». По мнению модератора сессии, советника президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, сейчас западные политические системы разрушают социальное ядро — семью и представление о половой структуре. Слом базовых общественных конструкций приводит к масштабному высвобождению социальной энергии, которое приведет к формированию новых структур общества, отметил он, заметив, что российские общественные институты были во многом заимствованы у Запада.
«Можно ли пробежать это десятилетие в гонке с деревянными протезами?» — задал вопрос Песков, заметив, что сейчас общественные институты в основном «чуждые, хотя их частично заместили».
По мнению профессора кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрея Безрукова, сейчас мир находится в периоде высокой конфликтности, это не лучшее время для масштабных общественных изменений в России. «Мы, как человечество, просто можем не выжить по двум причинам. Или эту планету так загадить, что жить дальше будет на ней невозможно. Или разругаемся», — сказал он.
Участвующий в дискуссии философ Александр Дугин уверен, что привязанность граждан России к западному образу жизни и мышлению не стоит переоценивать: «Русский человек тоньше». «Если Петрову сказать: выйди из строя, он сначала подумает: “А вдруг накажут? И лучше сказать, что я не Петров”. Потом подумает: “А вдруг наградят”. Мы все как такой колеблющийся Петров», — описал он отношение народа к идеологиям.
Дугин описывает три сценария для России: «капитуляцию», «импортозамещение» и «построение евразийского мира», называя последний вариант фактически безальтернативным.
Отношения с Западом он описал рассказом о своей беседе с американским политологом Збигневом Бжезинским. «Мы сидели с ним в кабинете в 2005 году, между нами лежала шахматная доска. Я сказал: “Господин Бжезинский, вам не кажется, что шахматы — это игра для двоих?”. А он ответил: “Господин Дугин, нет, это игра для одного”.
По мнению Дугина, суверенитет России не требует отказа от достижений западной цивилизации, но должен оставлять стране право «ставить их под вопрос и отказаться от политического подчинения». «Democracy optional. Что-то понравилось — хорошо, не понравилось — значит нет. В этом случае ключевым условием является суверенитет», — пояснил он.