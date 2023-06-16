13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли ответ на вопрос, что было раньше: курица или яйцо
Но он с эволюционным подвохом.
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Исследователи из Школы наук о Земле Бристольского университета (Великобритания) вместе с коллегами из Нанкинского университета (Китай) раскрыли одну из важнейших загадок эволюции. Команда ученых изучила 80 видов (51 ископаемый и 29 живых), которые относятся к яйцекладущим и живородящим.
Специалисты выяснили, что самые дальние предки курицы — рептилии, жившие за миллионы лет до появления динозавров, — возможно, не откладывали яйца, как считалось ранее. Свои выводы биологи из Нанкинского и Бристольского университетов опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.
Дело в том, что до появления амниот (группы позвоночных, которые развиваются внутри амниона — защитной оболочки внутри яйца) первые четвероногие, развившие конечности из рыбьих плавников, в целом были земноводными. Им приходилось жить в воде или рядом с ней, чтобы питаться и размножаться, как современным амфибиям — лягушкам и саламандрам.
Когда 320 миллионов лет назад на сцену вышли амниоты, они смогли оторваться от воды благодаря развитию водонепроницаемой кожи и другим способам контроля потери воды. Но амниотическое яйцо было ключом, в котором развивающаяся рептилия была защищена от высыхания в теплом климате. Это давало взрослым амниотам возможность отходить от воды и доминировать в наземных экосистемах.
Следовательно, все великие эволюционные ветви амниот, а именно: млекопитающие, лепидозавры (ящерицы и их родственники) и архозавры (динозавры, крокодилы, птицы) — демонстрируют живорождение и длительное сохранение эмбрионов у своих предков. Потому ответ на загадку: сначала на свет появились птицы, которые затем научились откладывать яйца.
Недавно ученые нашли сходство между птицеподобными динозаврами и рептилиями. Исследование основано на изучении гнезд одного из видов хищных тероподов.
Олеся Маевская