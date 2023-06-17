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17:31 (мск), источник: РБК

Флаги России, СССР и Российской империи подняли перед Лахта-центром

Флаги России, СССР и Российской империи подняли на флагштоках у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. За церемонией лично наблюдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Церемония проходила на побережье Финского залива, президент наблюдал за ней с яхты. Флаги водрузили на 175-метровые флагштоки, которые, в свою очередь, установили на береговой линии у Парка 300-летия Петербурга. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом.

Установку флагов приурочили к датам учреждения каждого из них: 330-летию флага царя Московского времен Петра I, который стал прообразом российского флага, 165-летию флага Российской империи и столетнему юбилею флага СССР, пояснили в пресс-службе Кремля.

Поднятие флагов на побережье залива символизирует преемственность российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Флаг царя Московского — первый русский корабельный штандарт, под ним Петр I вышел в свое первое морское плавание в 1693 году. Он представлял собой рисунок из последовательно расположенных белой, синей и красной полос, поверх которых был изображен двухглавый орел. Впервые царь поднял штандарт на 12-пушечной яхте «Святой Петр» во время плавания в Белом море в 1693 году.

11 июня 1858 года император Александр II утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях».

Президиум ЦИК СССР утвердил рисунок государственного флага Союза 18 апреля 1924 года.

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