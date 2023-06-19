14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Перу под горой мусора нашли мумию, которой 3000 лет
Вероятно, человек был принесен в жертву при строительстве храма.
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Археологи Университета Сан-Маркос сделали удивительное открытие: под тысячами килограммов мусора в Лиме (Перу) им удалось найти 3000-летнюю мумию.
Как передает Insider со ссылкой на BBC News, прежде чем исследовать мумию, с места раскопок пришлось вывезти почти 7 тонн мусора. Останки были погребены с кукурузой, листьями коки и семенами, которые могли быть атрибутами ритуала.
Археолог Мигель Агилар сообщил, что мумия, вероятно, принадлежала культуре Манчай. Ее представители жили в окрестностях современной Лимы с 1500 до 1000 г. до н. э. Они строили U-образные храмы, обращенные в сторону восходящего солнца.
В одном из них и была найдена мумия. Археологи считают, что человека принесли в жертву на последнем этапе строительства храма.
Недавно японские ученые изучили загадочную «мумию-русалку» XIX века и рассказали, из чего состоит этот «артефакт».
Олеся Маевская