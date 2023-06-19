Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
Фоторепортажи
20Разрушение Каховской ГЭС
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Перу под горой мусора нашли мумию, которой 3000 лет

Вероятно, человек был принесен в жертву при строительстве храма.

Источник: Reuters

Археологи Университета Сан-Маркос сделали удивительное открытие: под тысячами килограммов мусора в Лиме (Перу) им удалось найти 3000-летнюю мумию.

Как передает Insider со ссылкой на BBC News, прежде чем исследовать мумию, с места раскопок пришлось вывезти почти 7 тонн мусора. Останки были погребены с кукурузой, листьями коки и семенами, которые могли быть атрибутами ритуала.

Археолог Мигель Агилар сообщил, что мумия, вероятно, принадлежала культуре Манчай. Ее представители жили в окрестностях современной Лимы с 1500 до 1000 г. до н. э. Они строили U-образные храмы, обращенные в сторону восходящего солнца.

В одном из них и была найдена мумия. Археологи считают, что человека принесли в жертву на последнем этапе строительства храма.

Недавно японские ученые изучили загадочную «мумию-русалку» XIX века и рассказали, из чего состоит этот «артефакт».

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологиянаука