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14:23 (мск), источник: BFM.ru

Минтруд опубликовал календарь выходных дней в 2024 году

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января.

Источник: Агентство «Москва»

При этом в целом новогодние выходные продлятся 11 дней и начнутся 29 декабря 2023 года. Это следует из проекта Минтруда РФ. Календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни в России в 2024 году, опубликован в телеграм-канале ведомства.

Согласно ему, выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, продлятся с 23 по 25 февраля, к Международному женскому дню — с 8 по 10 марта. Отдых на майские праздники разделится на две части: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Также в 2024 году выходным будет День России, 12 июня, предусмотрены нерабочие дни с 3 по 4 ноября — ко Дню примирения и согласия.

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