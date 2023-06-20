01:20 (мск), источник: Известия
Тихий дом: в России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Будут созданы и публичные рейтинги таких организаций.
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В России появятся национальные стандарты по управлению многоквартирными домами и рейтинги управляющих компаний. Об этом говорится в письме Минстроя в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Сейчас УК зачастую предоставляют некачественные услуги и отраслевые стандарты призваны решить эту проблему, рассказали эксперты. В них стоит закрепить возможность выбора жильцами пакетов услуг УК, в квитанции за ЖКХ выделить отдельную строчку на информацию о сборах за текущий ремонт, определить конкретные сроки реагирования аварийно-диспетчерских служб и устранение проблем, уверены эксперты. А публичные рейтинги УК позволят гражданам сделать осознанный выбор в пользу той или иной компании.
Совершенствование системы
Чтобы повысить эффективность работы управляющих компаний, в РФ разрабатывается серия национальных стандартов «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами». Об этом Минстрой уведомил Госдуму, с копией документа ознакомились «Известия». Речь в них пойдет, в частности, об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте и так далее.
— Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По информации директора некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, до конца текущего года планируется выход нескольких стандартов по ценообразованию в сфере управления многоквартирными домами. ГОСТы не являются обязательными для УК, но если организация указала, что руководствуется ими, то обязана выполнять их требования, отметила эксперт.
— Внедрение публичных рейтингов УК призвано воскресить институт репутации на рынке. Сегодня компании зачастую не следят за тем, что о ней и ее сотрудниках думают жильцы: им важно только обеспечить собираемость платежей, — сказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук.
А людям важно отношение к ним со стороны управдомов, подчеркнул он. Рейтинги позволят формировать клиентскую культуру в сфере ЖКХ и выбирать те УК, которые больше всего клиентоориентированы, считает он.
Сегодня УК зачастую предоставляют некачественные услуги, их работу сложно контролировать, граждане нередко жалуются.
Они уже морально не соответствуют текущим реалиям, в том числе уровню современных домов, отметил эксперт.
УК берут на себя обязательства и несут ответственность перед жителями дома как минимум за его сохранность, как максимум — за создание комфортных условий проживания, сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Но далеко не всегда эти обязательства выполняются добросовестно, согласен он.
— Общероссийские стандарты управления жилым фондом позволят повысить качество эксплуатации, в том числе и через введение обязательных требований к лицам, осуществляющим управление, качеству работ и набору оказываемых услуг, — подчеркнул парламентарий.
Как ранее писали «Известия», необходимость разработки стандартов предусмотрена в Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.
«Известия» запросили у Минстроя и Росстандарта более подробную информацию о разработке нацстандартов.
Применение ГОСТов позволит сформировать единую эффективную систему управления многоквартирными домами, обеспечивающую их нормативное техническое состояние, безопасную эксплуатацию и комфортные условия проживания на территории всей страны, сообщили в Минстрое.
Движение к прозрачности
Сейчас у граждан нет простых и четких параметров для оценки услуг УК, сказал Александр Евсеев. По его словам, этим пользуются недобросовестные участники рынка: нередко они предлагают заведомо заниженную плату за содержание жилья — используют демпинг для перехвата управления домом.
— Внедрение стандартизации и создание обязательных публичных рейтингов призвано решить эти проблемы, — сказал он.
Существующие сегодня стандарты содержатся в постановлениях правительства № 491 и № 290, напомнила руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Но их недостаточно, они не учитывают многие важные аспекты, например климатическую зону, этажность, где находится дом — в городе или селе, уровень благоустройства и так далее, рассказала она.
— Чем более стандартизирована деятельность УК, тем более она предсказуема и вызывает меньше споров, — подчеркнула Ирина Булгакова.
По мнению Александра Евсеева, стандарты должны закрепить возможность выбора пакетов услуг — от минимальных до расширенных, правила обслуживания аварийных и ветхих объектов, выделить отдельную строчку в квитанции за ЖКХ сборы за текущий ремонт общего имущества, полагает эксперт.
— Также необходимо усовершенствовать порядок работы аварийно-диспетчерской службы — например, определить конкретные сроки реагирования на поступившую заявку и устранение проблемы, — сказал Владимир Кошелев.
Стандарты должны обязать УК размещать информацию о тарифах за ЖКУ, правилах безопасного использования газа в быту, уведомления о предстоящих ремонтных работах и другие сведения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и в подъездах.
Новые стандарты должны не только повысить эффективность контроля за УК, но и улучшить качество их работы, оперативность устранения неполадок, а также значительно повысить уровень взаимодействия с жителями, сказал депутат.
Мария Перевощикова