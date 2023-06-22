Проценко назвал главную опасность постковида

«Сейчас для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид. Его проявления действительно очень, очень разнообразны, от кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанес по сердечно-сосудистой системе переболевших», — отметил он.
По его словам, те данные по постковиду, которые собрали российские врачи, абсолютно коррелируют с зарубежными — увеличилось количество людей с сахарным диабетом, помолодели цифры артериальной гипертонии. «Поэтому сказать, что мы пережили ковид и забыли про него, было бы несправедливо», — подчеркнул Проценко.
Отвечая на вопрос о том, как часто в «Коммунарке» встречаются с постковидом, главврач отметил, что вопрос «переносили ли вы ковид» уже вошел в предоперационный чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога. «Потому что мы понимаем, что если да, то нужно более внимательно отнестись к давлению и к биохимическим анализам на предмет сахара в крови или гликированного гемоглобина», — добавил он.
Команда ведущих медиков под руководством Проценко в начале июня запустила онлайн-курс для переболевших COVID-19 и другими вирусными инфекциями. Для каждого пользователя сайта и приложения после прохождения короткого опросного листа формируется индивидуальный модульный видеокурс с учетом беспокоящих именно этого пользователя симптомов.
Опрошенные РБК врачи ранее перечисляли шесть основных симптомов постковида, среди них: одышка, хроническая усталость, нарушение обоняния, проблемы с ЖКТ, когнитивные нарушения и выпадение волос.
С начала пандемии COVID-19 в России, по данным оперштаба, умерли 399 тыс. зараженных. Росстат перестал публиковать данные о смертях из-за коронавируса осенью 2022 года. К тому моменту, по данным статистической службы, в стране умерли 823,7 тыс. человек с коронавирусом. Росстат учитывал и случаи, когда COVID не был основной причиной смерти, в отличие от федерального оперативного штаба.
Самыми пострадавшими от вируса странами (по количеству умерших жителей) стали США, Бразилия и Индия — там от коронавируса скончались 1,1 млн человек, 0,7 млн и 0,5 млн жителей соответственно.