Мать запретила Илону Маску драться с Марком Цукербергом

«На самом деле я отменила бой. Но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить, что бой отменен, на всякий случай…», — пишет Мэй Маск. Модель также предложила провести альтернативный вариант боя — «на словах». Она отметила, что в таком случае победу должны присудить самому смешному из оппонентов.
Илон Маск оценил юмор матери, однако попросил ее остановиться. «Мама, я все равно буду с ним драться, прекрати», — утверждает он в комментариях под ее постом. В ответ на призыв прислушаться к словам матери бизнесмен иронично заявил, что Мэй всегда запрещает ему совершать забавные поступки.
Илон Маск решил сразиться с Марком Цукербергом на ринге после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Отмечается, что директор Meta принял предложение бизнесмена, попросив назвать его место проведения боя.