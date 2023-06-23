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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать запретила Илону Маску драться с Марком Цукербергом

75-летняя супермодель Мэй Маск, мать американского бизнесмена и владельца Twitter Илона Маска, запретила ему драться на ринге с генеральным директором американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2022

«На самом деле я отменила бой. Но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить, что бой отменен, на всякий случай…», — пишет Мэй Маск. Модель также предложила провести альтернативный вариант боя — «на словах». Она отметила, что в таком случае победу должны присудить самому смешному из оппонентов.

Илон Маск оценил юмор матери, однако попросил ее остановиться. «Мама, я все равно буду с ним драться, прекрати», — утверждает он в комментариях под ее постом. В ответ на призыв прислушаться к словам матери бизнесмен иронично заявил, что Мэй всегда запрещает ему совершать забавные поступки.

Илон Маск решил сразиться с Марком Цукербергом на ринге после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. Отмечается, что директор Meta принял предложение бизнесмена, попросив назвать его место проведения боя.

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 Мать запретила Илону Маску драться с Марком Цукербергом
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