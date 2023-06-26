12:01 (мск), источник: ТАСС Наука
В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен
Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Ученые обнаружили в Хакасии крупнейшее в Азии логово пещерных гиен — всего собрано порядка 400 кг костей. Находка поможет понять, как росли детеныши гиены, чем питались животные, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Уральского федерального университета, специалисты которого участвовали в экспедиции в пещеру Инейская.
«В России есть подобная — пещера [имени] Географического общества на Дальнем Востоке, но она была раскопана еще в конце советских времен. Все найденные там материалы хранятся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге — даже там не столь много остатков гиен и, к примеру, нет целых черепов — у нас аж два целых черепа — это очень большая редкость. Находки целых черепов в России можно посчитать по пальцам одной руки. В итоге один череп остался в Абакане, второй — отправили для изучения в Екатеринбург», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.
То, что пещера была логовом гиен, подтверждают как минимум два факта: все найденные там кости погрызены и есть несколько костей в анатомическом порядке. В вузе отмечают, что, вероятно, это крупнейшее логово пещерных гиен в Азии. Всего палеонтологи собрали порядка 400 кг костей и отправили их в Екатеринбург. Пещера уникальна также тем, что кости в ней лежат на поверхности, что значительно упрощает раскопки, и сохранились в нетронутом состоянии, часть из них — во льду.
Среди находок — крупные животные: мамонты, носороги — шерстистый и Мерка, бизон шерстистый, як, благородный и северный, гигантский большерогий олени, дзерен (родственная сайгаку антилопа). Из хищников — древние бурый медведь, лисица, волк. Из грызунов — сурок и другие мелкие животные, которых еще предстоит определить. Также ученые обнаружили остатки лягушек, жаб, птиц, рыб.
«Носороги, слоны, олени с характерными следами погрызов. Кроме того, нам попался ряд костей в анатомическом порядке. Например, у носорогов — локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Еще одна уникальная находка — в пещере много костей щенят. Дело в том, что обычно сохраняются кости крупных гиен, так как кости молодых особей очень хрупкие, рыхлые, нежные. Кроме того, их могут сгрызать те же гиены. А мы обнаружили даже целый череп молодого гиененка, много нижних челюстей и молочных зубов», — поясняет Гимранов.
Находки помогут понять, как росли детеныши гиен, чем они питались, как происходила смена молочных зубов и многое другое. Исследования проводили ученые Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета, Института геологии и минералогии СО РАН, Абаканского клуба спелеологов.