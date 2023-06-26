17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Омске создали космические двигатели, работающие на водке
Испытания нового двигателя планируется провести к концу этого года.
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Ракетостроители из Омского государственного технического университета спроектировали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), которые работают на смеси воды и спирта, передает «ОмскИнформ» со ссылкой на издание «Газета.ру».
МКА весят от 1 до 500 кг и используются, в частности, для дистанционного зондирования Земли. Они работают на низких околоземных орбитах, где влияние земного притяжения особенно сильное. Для совершения разных маневров таким аппаратам нужны небольшие двигатели с достаточным топливным резервом и малое энергопотребление.
На данный момент двигатели МКА работают на фреонах, изобутане и других безвредных для озонового слоя, но губительных для человеческого здоровья газах. Новые же двигатели, работающие на смеси воды и спирта, полностью безопасны.
«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», — рассказал соавтор разработки, старший преподаватель кафедры авиа- и ракетостроения Антон Лукьянчик.
Предполагается, что разработка позволит улучшить характеристики МКА и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников. Испытание нового двигателя в вакуумной камере планируется провести к концу этого года.
Недавно первую напечатанную на 3D-принтере ракету отправили в космос. Однако аппарат не вышел на орбиту.
Олеся Маевская