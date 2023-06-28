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08:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха

Большинство путешествовавших россиян, 84 процента, в июне предпочли поездки внутри страны. Самыми популярными городами стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды. 8 процентов туристов отдыхали в странах ближнего зарубежья, 9 — в странах дальнего зарубежья. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Яндекс Путешествий».

Источник: РИА "Новости"

Аналитики рассказали, что для отдыха вне страны россияне чаще всего выбирали Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья популярными также оказались ОАЭ, Китай, Таиланд и Израиль.

«Как и год назад, поездки по России продлятся в среднем около 7 дней, в другие страны — около 11. Стоимость перелета туда и обратно по России выросла на 36 процентов — с 10 100 до 13 700 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей», — рассказали в Яндекс Путешествиях.

Кроме того, аналитики отметили изменения в ценах зарубежных авиабилетов. Перелет в страны ближнего зарубежья подорожал на 9 процентов, с 26 до 28 тысяч рублей. А перелеты в дальнее зарубежье, наоборот, стали дешевле на 4 процента. Цены снизились с 45 до 44 тысяч рублей.

Ранее пилот российской авиакомпании назвал одну традицию пассажиров оскорбительной и ненужной — речь идет об аплодисментах после посадки самолета. «Аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь», — заметил пилот.

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