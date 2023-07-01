Умер бывший первый замглавы Генштаба Валерий Манилов

Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Валерий Манилов умер в возрасте 84 лет, сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
«Валерий Леонидович Манилов скончался после тяжелой болезни. Четыре последних месяца он находился в госпитале. Его родные говорят, что это осложнение ковида, организм ослаб», — сказал он.
Церемония прощания пройдет 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Манилов родился 10 января 1939 года в Тульчине в Винницкой области Украинской ССР. Он учился в Одесском высшем общевойсковом командном училище, затем окончил Военно-политическую академию и Военную академию Генерального штаба.
Некоторое время Манилов работал в газете «Красная звезда» и в управлении информации Минобороны СССР. В 1993—1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России. Первым заместителем начальника Генштаба Манилова назначили в 1996 году, на этой должности он проработал до июня 2001 года. Его отправили в отставку «по достижении предельного срока службы» — Манилову тогда было 62 года (сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для генерал-полковника составляет 65 лет; 24 июня в России приняли закон, по которому в период мобилизации, военного положения или в военное время офицеры с этим званием могут служить по контракту до 70 лет).
В Генштабе Манилов в том числе работал над концепцией военной реформы, а в ходе второй чеченской кампании отвечал за информационное обеспечение действий федеральных сил в Чечне.
С августа 2001 года по январь 2004-го Манилов представлял администрацию Приморского края в Совете Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.