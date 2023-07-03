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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали загадку «кровавого» водопада в Антарктиде

Все дело в железе, которое выходит вместе с водой и окисляется.

Источник: Elizabeth C. Sklute et al.

Группа ученых из США выяснила, почему водопад у подножия ледника Тейлор в Антарктиде окрашен в малиновый цвет. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Долгое время считалось, что всему виной водоросли. В 1911 году ярко-красный поток воды описал геолог Томас Гриффит Тейлор, именно он и приписал эту заслугу растениям.

На самом деле водопад начинается с обычной прозрачной воды, но вскоре она краснеет из-за окисления железа, оказавшегося на воздухе впервые за тысячелетия. Как передает NewAtlas, новое исследование показало, что технически железо в водопаде не является минералом — вместо этого оно принимает форму наносфер, которые в 100 раз меньше человеческих эритроцитов.

«Я посмотрел в микроскоп и увидел там эти маленькие наносферы, богатые железом. В них было много разных элементов. Кроме железа, еще кремний, кальций, алюминий, натрий — и все они разные», — рассказал ведущий автор научной работы Кен Ливи.

Он также отметил, что, чтобы быть минералом, атомы должны быть организованы в очень специфическую кристаллическую структуру. Найденные наносферы не являются кристаллическими, поэтому методы, использовавшиеся ранее для исследования твердых тел, не могли их обнаружить.

Примененный учеными метод анализа почвы может помочь в поисках ресурсов на других планетах. В особенности исследователи надеются изучить с его помощью марсианский грунт.

Недавно горы Юты покрылись «арбузным» снегом. Они даже пахли как ягода.

Олеся Маевская

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