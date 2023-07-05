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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Агрессивные азиатские шершни заполонили Британию

Насекомые пристрастились к алкогольным напиткам.

Источник: KENPEI/CC BY-SA 3.0

Азиатские шершни (Vespa velutina) вызвали переполох в пабах Великобритании. Как передает DailyStar, в некоторых частях страны за последние годы их число выросло втрое. Они могут причинить вред не только местным насекомым, но и людям.

Шершней все чаще встречают рядом с человеком — насекомые пристрастились к алкоголю. Они обожают сладкое, а на жаре ароматы пива, вина и шампанского усиливаются.

«Шершни появляются на летних вечеринках, барбекю, на летних площадках пабов. Это очень агрессивные хищные насекомые, поэтому наше биоразнообразие под угрозой. Медоносные пчелы, бабочки, шмели, осы — все они будут уничтожены», — заявил эксперт по азиатским шершням на острове Гернси Фрэнсис Рассел.

Предполагается, что этот вид попал во Францию в 2004 году вместе с грузом фарфора, после чего распространился по всей Европе. Опасные насекомые могут напасть на любого, кто потревожит их гнездо. Укус шершней очень болезненный, может вызвать анафилактический шок и даже привести к смерти.

Недавно ученые выяснили, что шмели используют запах, чтобы найти дорогу домой. Особенно в условиях, когда визуальные знаки противоречивы.

Олеся Маевская

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