Работодателей обяжут направлять подчиненных к психиатру

Минздрав разработал новый порядок проведения медицинских осмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности. Проект приказа размещен на портале нормативно-правовых актов, он заменит действующий нормативный акт (№ 29н от 28 января 2021 года). Речь идет о работниках, занятых на вредном производстве (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также работниках организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений и «некоторых других работодателей, которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний».
Документ регламентирует стандартные правила проведения осмотров: периодичность, состав врачебной комиссии, перечень медицинских противопоказаний для выполнения тех или иных работ. Но в нем есть и любопытные нововведения. Как следует из приложения № 1 приказа, в случае выявления у работника или у поступающего на работу гражданина «психических расстройств, психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности или их признаков» работодатель должен будет в обязательном порядке направлять его на психиатрическое освидетельствование.
В пояснительной записке говорится, что необходимость изменений возникла, когда Минздрав утвердил новый порядок проведения медицинского психиатрического освидетельствования.
Документ вступил в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.
Он разрешает родственникам человека, который из-за болезни представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, а также врачам любой специальности, должностным лицам и «иным гражданам» в неотложных ситуациях устно заявить врачам-психиатрам о необходимости психиатрического освидетельствования. Специалист в таком случае должен принять решение немедленно. Если состояние потенциального пациента не острое, заявление нужно подавать в письменном виде.
Психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова «не видит большой проблемы» в том, чтобы направлять на консультацию сотрудника, который вызывает беспокойство. По ее словам, это касается любых категорий сотрудников и любых профессий, но особенно тех, чья работа связана с опасными условиями труда, где можно нанести вред себе или окружающим — например, с управлением транспортным средством, работой с детьми.
«Это скорее проблема стигматизации в обществе самой по себе психиатрической помощи, — комментирует Бурделова.— У нас считается чем-то постыдным не только психическое заболевание, а уже сам факт обращения к врачу-психиатру. Но на самом деле это часть обычного медицинского осмотра».
Елена Бурделова подчеркивает, что эта мера может помочь более раннему выявлению, потому что, даже имея психическое заболевание, сам человек редко обращается к врачу: «Он не понимает, что с ним не так, а как раз на работе коллеги могут это заметить и помочь предотвратить развитие заболевания».
Психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев указывает, что пока до конца не ясно, как будет применяться новое положение: «Во-первых, оно требует получения диагноза для человека. Если раньше при обнаружении каких-либо отклонений человеку только отказывали в трудоустройстве, то сейчас обязательно должен быть поставлен диагноз. Во-вторых, статья 77 ТК РФ предусматривает расторжение трудового договора по медицинским показателям, если работодатель не может перевести сотрудника на другую подходящую должность. Не ясно, что произойдет, если человек откажется от освидетельствования в психиатрическом диспансере. И будет ли считаться отказ от медицинского освидетельствования основанием для увольнения».
В целом, полагает Исаев, внедрение процедуры освидетельствования может рассматриваться как реакция регуляторов на снижение общего уровня психического здоровья из-за пандемии и усиления геополитического противостояния и санкционного давления. Нормативный акт, подчеркивает он, станет полезен, если будут правильно определены критерии оценки психического здоровья и появится возможность своевременного выявления и лечения психических расстройств у работников: «В таком случае это будет способствовать созданию безопасной рабочей среды и снижению риска производственных несчастных случаев или негативных последствий для работников и окружающих».
В конце 2022 года президент Владимир Путин, напомним, заявил о необходимости сделать психиатрическую помощь более доступной для граждан. С тех пор Минздрав поэтапно модернизирует психиатрическую службу в России.
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