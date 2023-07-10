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Спецоперация на Украине
09:09 (мск), источник: Ведомости

Среди российских абитуриентов вновь начал расти спрос на обучение за рубежом

Россияне интересуются возможностями для получения высшего образования за рубежом, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом говорят опрошенные «Ведомостями» представители сервисов, которые предоставляют услуги по поступлению в зарубежные университеты. При этом абитуриенты сталкиваются с рядом проблем, включая долгое ожидание записи на подачу в визовые центры, большие комиссии за переводы оплаты за обучение за границу, а также невозможность отправиться на краткосрочные стажировки в ряд стран.

Источник: РИА "Новости"

Страны, которые не принимают россиян на обучение, это Чехия, Польша, Латвия, Литва, заявила генеральный директор Univibes Ирина Голотова. Эти государства фактически остановили выдачу виз для граждан РФ. Финляндия 6 июля ужесточила требования к выдаче виз россиянам, но студентов, уезжающих на бакалавриат, магистратуру и PhD, это не должно коснуться, добавляет она.

Все остальные страны выдают визы, хотя в отдельных случаях увеличились сроки рассмотрения и получения документов, заключила Голотова. По ее словам, осенью 2022 г. от Univibes уехали за границу около 400 студентов, а в этом году планируется отправить уже 600: «Сейчас самый разгар визового сезона, пока визы выдают, и надеемся, все их получат и поедут учиться. На 2024 г. с нами работают над поступлением уже 170 человек, и набор продолжается».

О том, что количество обращений по обучению за рубежом выросло в 2022 г. и продолжило расти в 2023 г., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Глобал диалог» Вячеслав Лычагин. Он считает, что интерес у россиян к иностранным вузам вырос из-за нескольких факторов. На эту тенденцию повлияло и начало спецоперации на Украине, и эффект отложенного спроса со времен COVID-19, когда многие были вынуждены приостановить оформление из-за частичного закрытия посольств, а также популярной дистанционной формы образования, которая была доступна у ряда зарубежных вузов.

Единственная страна, с которой его компания перестала работать, это Чехия, говорит Лычагин. Хотя, приводит он пример, после начала спецоперации посольство Германии усложнило процедуру записи на получение студенческих виз и рассмотрения заявок, говорит Лычагин. А Канада, в свою очередь, заморозила рассмотрение всех заявок из России и только осенью 2022 г. возобновила выдачу виз.

При этом студенты сталкиваются с рядом проблем из-за наложенных на Россию санкций.

«Студентам стало сложнее оплачивать счета за учебу, проживание, а родителям — переводить деньги детям. Это происходит из-за блокировки российских карт за рубежом. Мы стараемся помогать, используем дружественные юрисдикции для проведения банковских платежей», — отмечает Лычагин. По приезде в страну некоторые студенты также столкнулись с проблемой с открытием банковского счета, без чего обучающемуся нельзя зарегистрироваться в полиции как долгосрочно пребывающему в стране.

В конце сентября 2022 г. наблюдалось повышение спроса на услуги по предоставлению помощи для поступления: среднее количество заявок в день возросло на 50%, подтверждает представитель компании Smapse Education. По его словам, в этот период также вернулись клиенты, которые отказались от планов ранее.

Этому также способствовало решение проблем с переводами денег за рубеж для оплаты учебы и прочих платежей, добавляет он. «В период с сентября по декабрь 2022 г. количество студентов и сделок в сравнении с таким же периодом в 2021 г. возросло на 70%. В 2023 г. рынок стабилизировался, люди поняли, что санкции и запреты не так уж и страшны», — отметил представитель компании.

На краткосрочные курсы и стажировки студенты, подчеркивает он, ехали по туристическим визам. На полноценные же академические программы выдаются студенческие (национальные) визы.

Основатель Education Index Яна Драпкина-Уэхара, рассказала, что спрос среди россиян по-прежнему сохраняется на обучение в Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландах и Канаде. По ее словам, сервис не сталкивался со случаями дискриминации российских студентов после начала спецоперации на Украине. «У нас в американские и британские университеты поступили ребята из Крыма. Мы переживали, ведь эти страны не признают статус полуострова в составе России, но опасения не оправдались», — добавила она.

При этом Драпкина-Уэхара отмечает, что университеты не «идут навстречу» на этапе перевода денег за рубеж: сложности появляются на этапе оплаты обучения или других услуг через российские банки, на которые даже не наложены санкции. «Российским ребятам приходится открывать счета в Казахстане, Армении и других стран СНГ», — заключила она.

«Безусловно, присутствуют проблемы со странами Прибалтики, но интерес к обучению там минимален. При этом за последние 1,5 года очень сильно вырос рынок международного образования в ОАЭ, где создается настоящий хаб с представительствами университетов из многих стран», — добавляет представитель Smapse Education. Ситуация со студенческими визами не является критической, единственное, что поменялось — увеличились сроки рассмотрения заявок, а также некоторые консульства стали запрашивать страховки от зарубежных компаний, заключил он.

Начальник управления международного сотрудничества МГПУ Дарья Миляева рассказала «Ведомостям», что студенты начали активнее переориентироваться на поступление в другие страны, в том числе азиатские, из-за многочисленных трудностей с поступлением в Европу. Наиболее популярны среди студентов сейчас — страны Латинской Америки, Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Китай. «Возможностей остается много, но география стран существенно изменилась. Поток сильно снизился в страны Прибалтики, Чехию и Польшу — здесь попадается все меньше грантов и стипендий», — указала она. Среди европейских стран сохраняются контакты с Венгрией, некоторыми университетами Италии и Испании, заключила Миляева.

«Ведомости» направили запрос в погранслужбу ФСБ России.

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