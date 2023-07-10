Праздник Ивана Купала: семь народных традиций Один из древнейших языческих праздников восточных славян посвящен летнему солнцестоянию и восхваляет цветение и плодородие
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
09:52 (мск), источник: Газета.Ру

Глава IT-компании заявил, что в Россию вернулись 85% уехавших айтишников

Около 85% айтишников, уехавших из России в 2022 году, вернулись в страну, заявил в интервью «Газете.Ru» глава IT-интегратора AWG Александр Хачиян.

Источник: Reuters

«Если всех уехавших за рубеж в 2022 году возьмем за 100%, то за рубежом до сих пор остались 15%, а в Россию вернулись 85%», — отметил он.

По его словам, такая оценка возможна на основе данных от самого IT-интегратора и компаний-заказчиков. «Действительно очень большое количество вернулись в Россию и уезжать больше не планируют», — добавил Хачиян.

По словам бизнесмена, наиболее заметная волна возвращения в Россию была в феврале-марте, когда прошло шесть месяцев с сентября 2022-го.

«На мой взгляд, большинство ребят, которые жили за рубежом, стали сталкиваться с тем, что теряют налоговое резидентство. У них НДФЛ с 13−15% резко уходил в 30%. А работодатели не собирались это компенсировать. И это тоже был сильный мотиватор», — заключил глава AWG.

Валерий Романов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева не может похоронить сына
Что известно о массовом отравлении школьников: есть первые задержанные
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии