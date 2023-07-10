Глава IT-компании заявил, что в Россию вернулись 85% уехавших айтишников

«Если всех уехавших за рубеж в 2022 году возьмем за 100%, то за рубежом до сих пор остались 15%, а в Россию вернулись 85%», — отметил он.
По его словам, такая оценка возможна на основе данных от самого IT-интегратора и компаний-заказчиков. «Действительно очень большое количество вернулись в Россию и уезжать больше не планируют», — добавил Хачиян.
По словам бизнесмена, наиболее заметная волна возвращения в Россию была в феврале-марте, когда прошло шесть месяцев с сентября 2022-го.
«На мой взгляд, большинство ребят, которые жили за рубежом, стали сталкиваться с тем, что теряют налоговое резидентство. У них НДФЛ с 13−15% резко уходил в 30%. А работодатели не собирались это компенсировать. И это тоже был сильный мотиватор», — заключил глава AWG.