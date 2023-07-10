19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 10 июля
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Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
Президент России 29 июня в Кремле на протяжении пoчти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и комaндирами «Вагнера», сообщил пресс-секретарь главы госудaрства Дмитрий Песков.
Danone переименовала продукцию «Активиа» в России
Компания приняла решение о локализации международного бренда «Активиа» под новым названием «Актибио» на российском рынке, сообщила пресс-служба производителя.
На «Иннопроме» представили российский аналог «Ласточки»
Российский электропоезд выйдет в регулярные рейсы по маршрутам до конца 2023 года. В свое первое путешествие новая «Ласточка» отправится по Свердловской железной дороге.
Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений для граждан заработает с 2024 года. Фактически она пришла на смену прежней системе государственной накопительной пенсии.
Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море
На фоне глобального потепления наблюдается разбалансировка погодных событий, в том числе увеличивается повторяемость интенсивных ливней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.