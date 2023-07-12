13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, что приносит счастье женщинам из России
Мнения обоих полов на этот счет кардинально разные.
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Сайт Superjob провел опрос среди 3000 своих пользователей из разных регионов страны, чтобы выяснить, что же на самом деле нужно для женского счастья. По мнению мужчин, в первую очередь любовь — в этом убеждены 57% опрошенных.
Далее идут семья (52%), материнство (41%), достаток (40%) и секс (23%). Ниже по списку замужество, свобода, карьера, творчество и дружба.
Сами женщины говорят, что самое важное — достаток. После него (59%) по списку идут любовь (57%) и семья (53%). Материнство и карьера набрали 35% и 33%, свобода — 30%, творчество — 25%. За ними следуют дружба, секс и замужество.
Карьеру, свободу, дружбу и творчество чаще называют важными составляющими женского счастья опрошенные в возрасте до 34 лет, а материнство и замужество — старшее поколение. Чем выше доход респондентов, тем более значима для них любовь.
Недавно ученые выяснили, что семьи, в которых зарабатывает только женщина, менее удовлетворены жизнью. Однако если оба супруга безработные, они более счастливы.
Олеся Маевская