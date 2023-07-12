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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Генетики вывели комара, который нравится самкам и не болеет малярией

Но и у него есть свои недостатки.

Источник: AP 2023

Комар — опаснейшее на планете насекомое, убившее, по некоторым подсчетам, 50 млрд человек из 110 млрд когда-либо живших. Основная (но не единственная) причина опасности — переносимая комарами малярия. Генетики долгие годы старались вывести виды комаров, которые не смогут летать, размножаться или переносить болезни.

Группа ученых из США, напротив, решила создать не «дефектных» комаров, а таких, которые превосходят природных. Для этого ученые использовали Cas9 (управляемый белок, расщепляющий ДНК в определенных местах) и внесли в геном насекомых два гена, отвечающих за выработку двух антител. Каждое из них борется с малярийным плазмодием — простейшим, инфицирующим людей и комаров и вызывающим малярию.

В лабораторных условиях генетики добились спаривания самцов «суперкомаров» с самками. При этом как частота инфицированности модифицированных комаров, так и количество плазмодиев на особь были существенно понижены. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

По расчетам авторов научной работы, аналогичные изменения в природе сократили бы вероятность заражения людей, живущих рядом с такими комарами, более чем на 90%. К тому же, в отличие от насекомых из предыдущих экспериментов, полученные особи остаются привлекательными для противоположного пола.

А модифицированные гены вряд ли будут случайно вытеснены из популяции отбором — меньше болеющие комары смогут быстрее размножаться и в дикой природе.

Однако у такого подхода имеются и недостатки. Несмотря на антитела, плазмодий иногда все же мог заражать комаров. Значит, в природных условиях он получит серьезное давление отбора в сторону способности развиваться, несмотря на контакт с новыми антителами. В перспективе это может привести к появлению плазмодия, полностью нечувствительного к ним.

Кроме того, комары переносят малярию, денге и лихорадку Западного Нила. Если пестициды дестабилизируют все три болезни сразу, то подход генетического улучшения комаров потребует отдельных модификаций против возбудителей каждой из этих инфекций. Сейчас разработчики новых «суперкомаров» ведут переговоры с властями африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи о выпуске там модифицированных насекомых.

Недавно специалисты назвали аромат мыла, который не привлекает комаров. Отмечается, что другие косметические продукты и бытовая химия тоже могут влиять на привлекательность человека для насекомых.

Олеся Маевская

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