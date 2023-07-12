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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии мужчина «поженил» свою неверную жену и ее любовника

Соседи пары ожидали другого исхода.

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​​​​​​В Индии воплотился в жизнь сценарий болливудского фильма: мужчина женил свою супругу на ее любовнике после того, как они были пойманы на измене.

В классическом фильме Болливуда 1999 года «Hum Dil De Chuke Sanam» главный герой узнает, что его жена любит другого мужчину, и решает их объединить. Это одна из самых известных историй любви в Индии, и, несмотря на свою неправдоподобность и противоречивость с точки зрения морали, местные жители ее очень любят.

Недавно подобная история произошла в реальности в индийской деревне Нардигандж. Ее жители поймали замужнюю женщину на измене с поличным. UPI пишет, что ее супруг в это время находился в отъезде.

Деревенские жители избили любовника, который также был женат и имел троих детей. Пару было решено выгнать из деревни, но тут из командировки вернулся муж.

Его попытки уговорить возлюбленную сохранить брак не увенчались успехом — три года совместной жизни и двое детей не удержали женщину в семье. Однако мужчина не поддержал решение своих соседей и вместо изгнания отвел неверных супругов в храм.

Там мужчина заставил жену и ее любовника жениться, утверждая, что он не в состоянии помешать женщине быть с тем, кого она любит, только из-за наличия супруга. Свадебный ритуал попал на видео: на нем избитые изменники плачут и наносят друг на друга пигмент из киновари.

Недавно американка вышла замуж за виртуального парня, созданного нейросетью. Она уверена, что сможет прожить с ним всю жизнь.

Олеся Маевская

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