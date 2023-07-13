15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самец пятнистого оленя «позаигрывал» с камерой нацпарка
Специалисты отмечают, что эти копытные еще и очень шумные.
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Недавно в официальной группе во «ВКонтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появилось видео с пятнистым оленем. Животное поигралось с фотоловушкой и убежало по своим делам.
Сотрудники дирекции отмечают, что пятнистые олени встречаются в зонах с умеренным и субтропическим климатом. В национальном парке «Земля леопарда» этот вид распространен повсеместно. Животные могут быть активны как в светлое время суток, так и ночью, отмечают сотрудники нацпарка.
Пятнистые олени — довольно «голосистый» вид. Эти копытные способны издавать около 10 различных звуков, например, характерный свист.
Недавно «тихий час» дальневосточного леопарда нацпарка Приморья попал на видео. Так хищник вознаградил себя за удачную охоту.
Олеся Маевская