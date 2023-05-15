17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Тихий час» дальневосточного леопарда нацпарка Приморья попал на видео
Так хищник вознаградил себя за удачную охоту.
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Прошло уже больше года с тех пор, как дирекция заповедников «Земля леопарда» отправляет фото и видеоотчеты о жизни спасенного дальневосточного леопарда Leo260M. К примеру, недавно его сотрудники показали «кошачьи игры» котенка.
В этот раз в объектив фотоловушки попал «сонный час» леопарда. Leo260M плотно пообедал и решил прикорнуть.
Работники нацпарка отмечают, что котенок уже совсем вырос и самостоятельно ловит себе добычу. Они также сообщили, что для оттачивания охотничьих навыков леопарду специально приобретаются копытные и кролики.
Недавно редкий амурский горал попал в фотоловушку приморского заповедника. Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес.
Олеся Маевская