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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Тихий час» дальневосточного леопарда нацпарка Приморья попал на видео

Так хищник вознаградил себя за удачную охоту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошло уже больше года с тех пор, как дирекция заповедников «Земля леопарда» отправляет фото и видеоотчеты о жизни спасенного дальневосточного леопарда Leo260M. К примеру, недавно его сотрудники показали «кошачьи игры» котенка.

В этот раз в объектив фотоловушки попал «сонный час» леопарда. Leo260M плотно пообедал и решил прикорнуть.

Работники нацпарка отмечают, что котенок уже совсем вырос и самостоятельно ловит себе добычу. Они также сообщили, что для оттачивания охотничьих навыков леопарду специально приобретаются копытные и кролики.

Недавно редкий амурский горал попал в фотоловушку приморского заповедника. Гору, на которой была сделана запись, называют Олений утес.

Олеся Маевская

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