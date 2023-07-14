11:10 (мск), источник: Вокруг Света
В Новгороде нашли вислую печать домонгольского времени с образом Богородицы «Знамение»
Археологи отметили «любовное отношение к деталям» создавшего ее художника.
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Ученые из Института археологии РАН во время раскопок в Юрьевом монастыре в Великом Новгороде нашли свинцовую вислую печать с именем известного новгородского пастыря и сподвижника князя Александра Невского — архиепископа Спиридона. По-видимому, она скрепляла важный документ того времени и, по словам экспертов, является редкой находкой и искусно выполненным образцом.
Как сообщают специалисты из Новгородского архитектурно-археологического отряда, к северу от монастырского Георгиевского собора они обнаружили остатки древнерусского жилого дома — глубокое подполье. Эксперты выяснили, что постройку использовали на протяжении трех столетий подряд — с XIII по XV век, и дом пережил несколько пожаров. В верхнем слое подполья и нашли редкую печать архиепископа Спиридона, который возглавлял Новгородскую епархию в непростые для Руси времена — с 1229-го по 1249 год (начало нашествия татаро-монголов пришлось на 1237-й).
Вислые печати чаще всего использовали для скрепления средневековых грамот. Их оттискивали на воске или металле (свинце, золоте, серебре) и подвешивали на специальных шнурках к документу.
Недавно найденная реликвия сделана на свинце, с одной стороны у нее надпись в пять строк с именем архиепископа, с другой — образ Богородицы «Знамение». На этой иконе Матерь Божья традиционно изображается с воздетыми в молитве руками и образом Богомладенца на груди.
Эксперты отметили, что вся композиция выполнена четкими и уверенными движениями рук искусного мастера: об этом говорят «любовное отношение к деталям» (деталировка одежд, нимбов) и свободное обращение с иконографической формой. Незаурядный художник вырезал эти изображения на специальных щипцах, которыми затем сделал оттиск.
По словам археологов, в монастырских слоях за десятилетие исследований было обнаружено всего четыре подобных печати, одна даже сделана позже с той же матрицы, что и вновь обретенная. Однако три других сильно уступают ей по качеству. Это объясняется временем изготовления: только что обнаруженную в Юрьевом монастыре печать сделали, видимо, в последние годы перед татаро-монгольским нашествием. А остальные уже позже, когда русское ремесленное и художественное мастерство приходило в упадок под гнетом захватчиков.
Архиепископ Спиридон был новгородским пастырем двадцать лет, за это время он не раз упомянут в летописи как заступник горожан, который заботился об облегчении участи людей во время бедствий, постигавших Новгород, таких как мор и пожары. Будучи современником князя Александра Невского, Спиридон был сподвижником правителя, благословляя того на борьбу с нападавшими на русские земли шведами.