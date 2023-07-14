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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Законодательство в РФ не запрещает ламинировать свидетельства о рождении, такой документ имеют равную юридическую значимость с неламинированным аналогом, сообщает Росавиация, ссылаясь на разъяснения Министерства юстиции.

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Росавиация направляла запрос в Министерство юстиции из-за запросов пассажиров по вопросу действительности ламинированного свидетельства о рождении при регистрации на рейсы российских авиакомпаний.

«Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств», — говорится в сообщении.

Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, добавляет ведомство.

Ранее СМИ сообщали, что ламинированное свидетельство о рождении может послужить причиной отказа в посадке на самолет.

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