Росавиация пояснила, можно ли летать с заламинированными документами

Росавиация направляла запрос в Министерство юстиции из-за запросов пассажиров по вопросу действительности ламинированного свидетельства о рождении при регистрации на рейсы российских авиакомпаний.
«Согласно полученным разъяснениям законодательство об актах гражданского состояния не содержит норм, запрещающих ламинировать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также указания о недействительности таких свидетельств», — говорится в сообщении.
Таким образом, ламинированное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния имеет равную юридическую значимость с неламинированным документом и подтверждает сведения, содержащиеся в записи акта гражданского состояния, добавляет ведомство.
Ранее СМИ сообщали, что ламинированное свидетельство о рождении может послужить причиной отказа в посадке на самолет.