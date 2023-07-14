13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: загрязнение коралловых рифов пластиком растет на глубине
Это представляет серьезную угрозу для хрупких экосистем.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В любой части планеты можно обнаружить пластиковые отходы, и коралловые рифы не являются исключением. Однако ученые сделали шокирующее открытие: чем глубже находится риф, тем больше в нем пластика. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Группа специалистов из Калифорнийской академии наук, университетов Сан-Паулу, Оксфорда и Эксетера, а также благотворительного фонда «Нектон» установила, что количество пластикового мусора вокруг коралловых рифов увеличивается по мере погружения на глубину океана.
Исследователями было изучено 85 рифов в более чем двух десятках мест, включая необитаемые атоллы и рифы на глубине 150 метров в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Авторы работы использовали специальное водолазное оборудование для съемки в «мезофотических» (сумеречных) зонах на глубине 30−150 метров.
«Было удивительно обнаружить, что количество мусора увеличивается с глубиной, поскольку более глубокие рифы в целом находятся дальше от источников пластикового загрязнения», — рассказали исследователи. Океанологи отметили, что пластик может распространять заболевания кораллов, а рыболовные лески и сети могут повреждать структуру рифов и таким образом наносить ущерб изобилию и разнообразию рыб.
Самыми «загрязненными» оказались Коморские острова у юго-восточного побережья Африки — на каждый квадратный километр там приходится почти 84,5 тысячи единиц пластика. Самыми «чистыми» же являются Маршалловы Острова с 580 единицами пластика на квадратный километр.
Недавно стало известно, что морские обитатели превратили корабль времен Второй мировой войны в риф. За восемь лет исследований популяция рыб оставалась стабильной.
Олеся Маевская