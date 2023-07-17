11:50 (мск), источник: РБК Life
Посмотрите на огромный цилиндр, который выбросило на пляж в Австралии
Происхождение странного объекта неизвестно.
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Гигантский цилиндр медного цвета вынесло на берег в Западной Австралии, пишет The Guardian. Объект сбил с толку полицию и местных жителей. Опрокинутый на бок цилиндр выглядит существенно поврежденным. Возможно, его нижнюю часть от чего-то оторвали.
Полиция Западной Австралии не уверена в происхождении цилиндра и считает его небезопасным. «Мы хотим заверить общество в том, что мы проводим активную работу для определения происхождения предмета. Расследование продолжается, и до получения дополнительной информации мы призываем всех воздержаться от выводов», — говорится в заявлении. Чтобы сохранить объективность расследования и облегчить проведение дальнейшей экспертизы, офицеры охраняют неизвестный предмет.
Пока полиция опровергла предположения о том, что цилиндр связан с рейсом MH370, который исчез в марте 2014 года на пути из Куала-Лумпур в Пекин.
Пользователи социальных сетей выдвинули свою версию: это может быть третья ступень индийской ракеты-носителя для вывода спутников на полярную орбиту.
В феврале этого года на побережье Японии нашли необычный шар диаметром 1,5 метра. Шар был найден на пляже Эншу. Его заметил местный житель, утром 21 февраля его жена сообщила в полицию, что на пляже находится «большой круглый предмет». Об объекте известно только, что он сделан из железа, так как на его поверхности есть следы ржавчины, а также с двух сторон есть выступы, за который объект можно зацепить.