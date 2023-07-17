12:17 (мск), источник: ТАСС Наука
Биологи РАН открыли вирус, который поедает опасные для человека бактерии
Бактериофаг способен убивать аэромонады: бактерии, часто заражающие морепродукты и вызывающие острые кишечные и раневые инфекции.
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НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН открыли новый бактериофаг — особый вирус, поражающий бактерии, широко распространенные в морепродуктах и овощах, вызывающие острые кишечные, а также раневые инфекции. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе института.
«Ученые ИХБФМ СО РАН выделили из речной воды и охарактеризовали новый литический аэромонадный вирус (бактериофаг), который способен эффективно убивать клетки аэромонад (бактерии рода Aeromonas — прим. ТАСС) и может быть в будущем использован для борьбы с аэромонадной инфекцией», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что бактерии аэромонады также называют «новыми патогенами пищевого происхождения» из-за широкого распространения в морепродуктах и овощах. Некоторые аэромонады могут размножаться в пищевых продуктах, даже при хранении их в упаковках в охлажденном состоянии. Также аэромонады часто встречаются в пресных водоемах.
Они вызывают кишечные инфекции, могут вызывать инфицирование ран при контакте с землей или водой, также могут стать причиной воспаления мочевыводящих путей. Некоторые виды аэромонад могут вызывать тяжелые болезни рыб, особенно лососевых пород, нанося существенный ущерб рыбным хозяйствам.
Эти бактерии обладают природной устойчивостью к ряду антибиотиков, поэтому актуальна разработка альтернативных методов лечения, одним из которых может быть терапия с помощью бактериофагов.
Новый вид бактериофага был обнаружен в ходе программы «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов, как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами». Она реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Исследовательская программа «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами» реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Цель программы — проведение на территории РФ масштабных исследований с участием ведущих ученых и привлечением обучающихся для сбора образцов и анализа данных и результатов.