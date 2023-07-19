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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Установлено, как меняется сон в зависимости от страны проживания

Специалисты из Канвонского национального университета (Южная Корея) установили, что культура и география существенно влияют на режим сна. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Источник: Reuters

Авторы работы использовали данные о сне владельцев смарт-часов Nokia — таким образов ученые смогли проанализировать 52 миллиона записей сна за четыре года исследования от 30 тыс. человек в 11 странах.

Среднее время засыпания было установлено как полночь, а время пробуждения — 7:42 утра. Хотя время пробуждения было одинаковым, время сна варьировалось в зависимости от страны. У людей в странах с более высоким ВВП было больше записей о задержке времени отхода ко сну. Представители коллективистской культуры, по сравнению с индивидуалистической культурой, также показали больше записей о задержке времени отхода ко сну.

Среди изученных стран в Японии была самая короткая общая продолжительность сна, в среднем менее 7 часов, в то время как в Финляндии — самая длинная, в среднем 8 часов. В странах с более высоким индексом индивидуализма продолжительность сна была значительно больше, что можно объяснить тем, что в таких обществах принято рано ложиться спать.

Специалисты обнаружили, что увеличение ежедневной активности может улучшить качество сна с точки зрения сокращения времени, необходимого для засыпания и пробуждения. Однако люди, которые больше занимались спортом, не спали дольше.

«Индивидуальные усилия по улучшению сна, такие как ежедневные физические упражнения, могут уравновесить культурные влияния, но последствия также варьируются в зависимости от страны», — заключили авторы.

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