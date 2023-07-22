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03:01 (мск), источник: ТАСС

В России растет число преступлений среди мигрантов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мигранты за первые шесть месяцев 2023 года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь — июнь 2022 года», — сказано в материалах.

По данным МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

МВД России активно занимается вопросом преступности в среде мигрантов. Ведомство проводит оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023», основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств — членов Организации договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий.

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