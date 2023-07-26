Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России

«Во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа», — пишет издание.
В Роскачестве пояснили, что стандарт требуется, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы.
«Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — добавили в организиации.
При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но «устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств». Это возможно лишь при использовании материалов, изготовленных из качественного сырья, считают в Роскачестве.
ГОСТ для формы также учитывает гигроскопичность, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, подчеркивается в статье.
По информации газеты, Минпромторг следит за изменениями в этой области и участвует в обсуждениях, представляя позицию отраслевого сообщества.