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10:25 (мск), источник: © РИА Новости

Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы, заявили представители организации в беседе с «Известиями».

Источник: © РИА Новости

«Во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа», — пишет издание.

В Роскачестве пояснили, что стандарт требуется, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы.

«Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — добавили в организиации.

При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но «устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств». Это возможно лишь при использовании материалов, изготовленных из качественного сырья, считают в Роскачестве.

ГОСТ для формы также учитывает гигроскопичность, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, подчеркивается в статье.

По информации газеты, Минпромторг следит за изменениями в этой области и участвует в обсуждениях, представляя позицию отраслевого сообщества.

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