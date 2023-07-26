Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью

«Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов», — сказал Аветисян.
«Я ожидаю, что чартерные рейсы между Россией и Танзанией начнутся где-то с осени, когда спадет загрузка популярных летних туристических направлений и тогда более востребованным станет Занзибар», — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что низкий турпоток связан с отсутствием прямого авиасообщения между странами. Кроме того, по словам Аветисяна, после закрытия воздушного пространства в связи с пандемией коронавируса поток российских туристов упал практически до нуля.
«Сейчас, после окончания пандемии, туризм начинает возрождаться, но очень медленно», — заключил он.
Аветисян отметил, что после того как турпоток между странами увеличится, стороны могут начать обсуждать возможность отказа от виз на взаимной основе, но «на сегодняшний день Москва такие переговоры не ведет».
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет 27—28 июля в Санкт-Петербурге.