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18:40 (мск), источник: ТАСС Наука

На востоке Карелии обнаружено место мощного древнего землетрясения

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. Карельские геологи обнаружили на востоке республики место мощного древнего землетрясения. Этой местности предлагают придать статус особо охраняемой природной территории, сообщается на сайте Карельского научного центра РАН.

Источник: КарНЦ РАН

«Редкую природную достопримечательность — место мощного древнего землетрясения — обнаружили сотрудники института геологии КарНЦ РАН в Пудожском районе. Ученые определили, что палеосейсмодислокация образовалась в результате сильных колебаний земной коры после отступления ледника и снятия ледниковой нагрузки. По мнению специалистов, примечательному месту необходимо придать статус особо охраняемой природной территории», — сказано в сообщении.

О необычном месте ученым сообщили жители республики из поселка Кубово. Они обратили внимание на природные нагромождения больших гранитных блоков в долине реки Водлы. Туда была организована научная экспедиция.

По словам ученых, следы мощных землетрясений можно встретить и в других районах республики, исследователи называют их палеосейсмодислокациями. Эта — самая юго-восточная в карельской части Фенноскандинавского щита и единственная в Пудожском районе республики. По словам руководителя Музея геологии докембрия КарНЦ РАН Олега Лаврова, мощность землетрясения могла составить не менее 8 баллов. Также неподалеку ученые обнаружили еще несколько более мелких смещений породы.

О том, что землетрясение произошло в результате поднятия земной коры именно после отступления или деградации ледника, говорят, с одной стороны, сглаженные поверхности скальных пород, с другой, — острые, молодые края пород в местах их разрывов.

В долине реки Водлы ранее обнаружили археологические находки, там произрастают редкие виды, есть и другие вызывающие интерес геологические и гидрологические объекты, например водопад Падун. Все это требует особого охранного статуса, считают в исследовательском центре.

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