В Таиланде зафиксировали рост числа приезжих из России на 1000%

Как отмечает агентство недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл, до 338 штук. Из них около половины купили граждане РФ. В FazWaz Property Group сказали, что россияне являются самой многочисленной группой покупателей недвижимости на Пхукете и приобретают ее в том числе для сдачи в аренду. В частности, один неназванный россиянин купил 16 вилл.
Вице-президент российского Sotheby`s International Realty Елена Мариничева описала агентству «типичного российского покупателя» в Таиланде. По ее словам, это предприниматель около 30 лет из восточной части России. Она добавила, что все больше инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга также считают тайский рынок привлекательным.
Bloomberg обращает внимание, что в Таиланде увеличивается количество заведений с русской кухней, а также вывесок и рекламы на русском языке. Уточняется, что у россиян, однако, могут возникнуть проблемы с переводом средств в Таиланд. В числе возможных вариантов оплаты — использование наличных евро и долларов, цифровые активы или китайская платежная система Union Pay.
Минэкономики сообщало, за первый квартал 2023 года число поездок в Таиланд увеличилось в 12 раз, это произошло за счет возобновления прямого авиасообщения. По данным российского Минтранса, за первое полугодие Таиланд посетили 800 тыс. россиян.