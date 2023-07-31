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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли наконечник стрелы эпохи бронзового века, сделанный из метеорита

​​​​​​Он был обнаружен в небольшом швейцарском поселении.

Группа ученых из Музея естествознания Берна и Бернского университета уверена, что обнаруженный в XIX веке в Швейцарии наконечник стрелы бронзового века был создан из метеорита, упавшего в Эстонии. Их исследование появилось в журнале Journal of Archaeological Science. Находка говорит не только об умении кузнецов того времени работать с инопланетными материалами, но и о развитой торговле между странами.

Объект был найден в ходе совместных поисков древних артефактов из метеоритного железа в Швейцарии. Чистого железа в доисторические времена было мало, поэтому наши предки использовали все доступные ресурсы, включая тела космического происхождения. Изделия из железных метеоритов встречаются чаще всего, поскольку они лучше выдерживают нагрузку при входе в атмосферу и «добираются» до поверхности Земли.

Считается, что из них были сделаны почти все железные инструменты и оружие бронзового века. При этом большинство подобных артефактов было найдено на Ближнем Востоке, в Египте и Азии, а на обширном пространстве Европы — относительно немного. Исследованный наконечник обнаружили на территории поселения Майринген (Швейцария).

Это место процветало в бронзовом веке (примерно с 900 по 800 год до нашей эры) и располагалось недалеко от поля Тваннберг, усыпанного фрагментами метеоритного дождя, который прошел еще до наступления последнего ледникового периода. Найденный в Майрингене наконечник имеет длину 39,3 миллиметра и весит всего 2,904 грамма. На нем есть следы органических остатков, которые, по мнению исследователей, представляют собой березовую смолу, которой скрепляли металл и дерево.

В составе наконечника обнаружены сплав железа и никеля и радиоактивный изотоп алюминия, который образуется за пределами Земли. Рентгеновский срез артефакта показал, что его состав не соответствует метеоритному железу, найденному на месторождении Тваннберг. Скорее всего, он принадлежит к классу железных метеоритов, известному как метеориты IAB, которые находили на территории современной Европы (в Богумилице в Чехии, Ретуэрта-дель-Буллаке в Испании и Каалинъярви в Эстонии).

Специфический состав находки позволяет предположить, что наконечник был создан в Эстонии, а метеорит, из которого создали оружие, осколочно упал Землю примерно в 1500 году до нашей эры. При этом расстояние от Каалинъярви до Майрингена составляет около 1600 километров, что означает, что наконечник следовал по тем же торговым путям, что и балтийский янтарь.

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Олеся Маевская

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