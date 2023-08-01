18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Четыре минуты активных упражнений в день снижают риск развития рака
К такому выводу пришли ученые из Австралии.
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Всего четыре-пять минут физической активности в день могут значительно снизить риск развития рака у людей с малоподвижным образом жизни. К такому выводу пришли сотрудники Сиднейского университета, проанализировавшие мета-данные 22 398 не тренирующихся взрослых людей в возрасте 62 лет, которые носили фитнес-трекеры в течение семи дней.
Как сообщает New Your Post, исследователи также изучили связанные с раком диагнозы, госпитализации и смерти участников исследования в течение нескольких лет. Оказалось, что у тех, кто ежедневно занимался физической активностью в среднем хотя бы 4,5 минуты, риск заболеваемости раком почек, мочевого пузыря, желудка и легких в среднем снизился на 32%.
У участников исследования, которые тренировались 3,4−3,6 минуты в день, риск развития рака снизился на 17−18%. Активность, которая приводит к такому эффекту, включает в себя подъем по лестнице, ношение тяжелых сумок с продуктами, выполнение физических задач по дому, быструю ходьбу и энергичные игры с детьми.
Недавно американскими специалистами общества нутрициологов были названы восемь привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни. В исследовании приняли участие более 700 000 человек.
Олеся Маевская