17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Половина людей к 75 годам будет иметь психическое расстройство
Новое глобальное исследование показало, что у каждого второго жителя Земли к старости диагностируют как минимум одно заболевание психики.
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Сейчас расстройство психического здоровья совсем не редкость. Много людей в мире страдает заболеваниями, которые влияют на их работоспособность и социальную жизнь. Команда ученых из Университета Квинсленда (Австралия) и Гарвардской медицинской школы (США) провели масштабное исследование и проанализировали данные о состоянии более 150 тысяч людей старше 18 лет из 29 стран с разным уровнем доходов населения.
Пиковый возраст их начала составил 19 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а риск развития психопатий возрастает к старости до 46,4% для первых и 53,1% — для вторых. Однако впервые недуг проявляется в детском, подростковом и юношеском периодах.
Наиболее распространенными психическими расстройствами у женщин стали депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). А у большинства мужчин чаще выявляют злоупотребление алкоголем, депрессии и фобии.
Специалисты заявили, что полученные результаты могут лечь в основу рекомендаций по сохранению психического здоровья.
Недавно ученые выяснили, что творческие люди намного легче переносят одиночество, так как наедине со своими мыслями креативный человек реже испытывает скуку.
Анна Морозова