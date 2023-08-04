Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья

«Иммиграционное бюро Денпасара депортировало гражданина России за злоупотребление визой. На основании расследования, проведенного Службой разведки и иммиграции (Inteldakim), было установлено, что россиянин проводил деятельность по продвижению недвижимости. Эта деятельность не соответствует назначению имеющейся визы», — говорится в публикации.
Мужчину посадили на рейс до Москвы с пересадками во Вьетнаме и Индии.
«Он больше не жил на Бали как турист, а работал и зарабатывал деньги. И мы приняли решительные меры», — заявил глава иммиграционного бюро Сугито.
С начала 2023 года по конец апреля с Бали депортировали 96 иностранцев, в том числе 23 российских граждан. В апреле губернатор провинции Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии для россиян и украинцев, так как, по его мнению, именно они наиболее часто совершают правонарушения на Бали.
В июле сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на остров, резко сократилось — они оказались на десятом месте в списке иностранных посетителей.