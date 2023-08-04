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11:51 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали депортировали за злоупотребление турвизой россиянина, занимавшегося рекламой местной недвижимости, сообщил телеканал Metro TV.

Источник: Reuters

«Иммиграционное бюро Денпасара депортировало гражданина России за злоупотребление визой. На основании расследования, проведенного Службой разведки и иммиграции (Inteldakim), было установлено, что россиянин проводил деятельность по продвижению недвижимости. Эта деятельность не соответствует назначению имеющейся визы», — говорится в публикации.

Мужчину посадили на рейс до Москвы с пересадками во Вьетнаме и Индии.

«Он больше не жил на Бали как турист, а работал и зарабатывал деньги. И мы приняли решительные меры», — заявил глава иммиграционного бюро Сугито.

С начала 2023 года по конец апреля с Бали депортировали 96 иностранцев, в том числе 23 российских граждан. В апреле губернатор провинции Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии для россиян и украинцев, так как, по его мнению, именно они наиболее часто совершают правонарушения на Бали.

В июле сообщалось, что число российских туристов, приезжающих отдыхать на остров, резко сократилось — они оказались на десятом месте в списке иностранных посетителей.

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